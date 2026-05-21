Sahte TOKİ Siteleriyle 9 Milyon Liralık Vurgun

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet siteleri kurarak vatandaşları toplam 9 milyon 41 bin 849 lira dolandıran 14 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yürütülen büyük bir nitelikli dolandırıcılık ağını çökertti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, devletin konut projelerini taklit eden siber dolandırıcılar takibe alındı.

SAHTE SİTELERLE GÜVEN KAZANIP MİLYONLAR ÇALDILAR

Yapılan teknik ve siber incelemelerde şüphelilerin, resmi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projeleri izlenimi verilmiş gerçeğe çok yakın sahte internet siteleri ve başvuru ekranları tasarladıkları belirlendi.

Bu sahte platformlar aracılığıyla ev sahibi olmak isteyen mağdurların güvenini kazanan şebeke üyelerinin, "başvuru ücreti", "peşinat" veya "kura teminatı" adı altında toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

13 İLDE ŞAFAK BASKINI

Siber polisi, dolandırıcılık şebekesi üyelerinin kimliklerini ve adreslerini tek tek deşifre ettikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul merkezli olmak üzere; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van olmak üzere toplam 13 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi.

14 ŞÜPHELI GÖZALTINDA

Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak ve dijital materyalleri incelenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Olayla ilgili firari şüphelilerin yakalanması ve mağdur sayısının tam tespiti için siber polisinin geniş çaplı tahkikatı devam ediyor.

Kaynak: DHA

