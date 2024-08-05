Sahte Para Operasyonu: Yabancı Uyruklu Bir Kişi Tutuklandı

Antalya'da otellere 2 bin 600 dolar tutarında sahte para veren yabancı uyruklu şüpheli üzerinde sahte paralarla başka bir ilde yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sahte Para Operasyonu: Yabancı Uyruklu Bir Kişi Tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Antalya'da otellere sahte 2 bin 600 ABD Doları vererek vatandaşları mağdur eden yabancı uyruklu şahıs, üzerinde bulunan sahte 400 ABD Doları ve 250 Euro ile başka bir ilde yakalandı.

“Parada Sahtecilik” suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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