Sahte Kimlikle Sevgilisini Bile Kandırdı!

Bursa'da bir şüpheli, kendisini başka isimle tanıtıp sevgili olduğu kadının villasında aylarca saklandı. Şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

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Sahte Kimlikle Sevgilisini Bile Kandırdı!

Hırsızlık ve hükümlü tutuklunun kaçması suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 bin lira idari cezası olan Yener D. yakayı ele vermemek için kayıtlı olduğu adreslerden çıkıp kayıplara karıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkmasından ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kendisini farklı isimle tanıttığı sevgilisinin villasında saklandığını tespit etti.

TUTUKLANDI

Adım adım takip edilen şüpheli, Nilüfer ilçesindeki villadan çıkarken yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin yapılan sorgusunda, kendisini Aksel Çağlar olarak tanıttığı ve yakalanmamak için beraber yaşadığı sevgilisini kandırdığı öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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