Sahte İlanla 15 Milyon Liralık Bungalov Vurgunu
Sahte 'bungalov tatili' ilanları ile 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i hakkında da ev hapsi kararı verildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan sahte bungalov tatili ilanları paylaşıp, 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheliyi tespit etti.
Harekete geçen ekipler, Kayseri, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı baskınlarla şüphelileri yakaladı.
Sakarya'ya getirilen 6 şüpheli, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i hakkında da ev hapsi kararı verildi.
Kaynak: DHA