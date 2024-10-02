Sahte Gıda Ürünü Satan Markalar Açıklanıyor: İşte Detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları internet sitesinden vatandaşa duyurmaya başladı. Vatandaşlar, bu bilgiye "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden anlık olarak ulaşabilir.

Sahte Gıda Ürünü Satan Markalar Açıklanıyor: İşte Detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak açıklandığı yeni bir internet sitesini bugün saat 09.00'da hizmete açtı.

Buna göre, taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalara ve markalarının isimlerine anlık ulaşabilecek.

Sahte Gıda Ürünü Satan Markalar Açıklanıyor: İşte Detaylar... - Resim : 1

Vatandaşlar, "guvenilirgida.arimorman.gov.tr" adresine giderek, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşıyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünler görülebiliyor.

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