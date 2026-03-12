Sahte Belge Düzenleyen Örgüte Operasyon! 13 Kişi Gözaltında

İstanbul'da, sahte banka hesap dökümleri ve çeşitli belgeler düzenleyerek yabancı uyruklu kişilere ikamet izni alınmasını sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce, 'göçmen kaçakçılığı' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ikamet izni başvurusu yapan bazı kişilerin sahte banka hesap dökümü ve çeşitli sahte belgelerle müracaatta bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine sahte belgeleri hazırlayan, temin eden ve düzenleyen kişilerin yakalanmasına yönelik inceleme başlatıldı. Çalışmalar kapsamında dün Fatih ve Ümraniye'de yabancı uyruklulara danışmanlık faaliyeti yürüttüğü belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ikamet ve çalışma izni alabilmek için hazırlanmış sahte belgeler, çok sayıda dijital materyal ile farklı kişi ve kurumlar adına düzenlenmiş tercüme bürosu denklik kaşeleri, eğitim müşavirliği denklik kaşeleri ve eğitim müşaviri kaşeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından 'resmi belgede sahtecilik' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

