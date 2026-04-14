Sahte Avukat Çetesine darbe! 8 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum merkezli 8 ilde sosyal medya üzerinden kendilerini avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Sahte Avukat Çetesine darbe! 8 Şüpheli Tutuklandı
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına yönelik sosyal medya üzerinden kendilerini "avukat" olarak tanıtarak örgütlü şekilde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Erzurum merkezli Denizli, Diyarbakır, Bursa, Bilecik, Amasya, Tokat ve Kayseri'deki 10 adrese gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheliyi yakaladı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 13 cep telefonu, 8 SIM kart, hafıza kartı, 6 USB bellek, 2 dizüstü bilgisayar, taşınabilir harici disk, akıllı saat, 13 banka ve kredi kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 14 tabanca fişeği ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

