Sahte Alkolden Hayatını Kaybettiği İddia Ediliyordu: Rıza Kalkavan’ın Ölüm Sebebi Belli Oldu!

Akciğer kanseri nedeniyle 2 yıl önce vefat eden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın 59 yaşındaki kardeşi iş insanı Rıza Kalkavan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; önceki gece saat 02.00 sıralarında Kadıköy ilçesi Suadiye Mahallesi Tonoz Sokak'taki evinde rahatsızlanan Kalkavan, kız arkadaşı Sibel Civelek tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede durumu kötüleşen Rıza Kalkavan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rıza Kalkavan dün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KIZ ARKADAŞI 'SAHTE ALKOL' İDDİALARINI YALANLADI

Kalkavan’ın vefat haberini arkadaşı Asena Özkan “Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler” diyerek duyurdu. Sahte alkol iddialarına yanıt veren Civelek, "Zaman zaman alkol alırdı. Fakat sahte alkolden hayatını kaybettiğine dair iddialar doğru değil. Gece rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırdık. 9 sonra hayatını kaybetti" dedi.

ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinin emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre Rıza Kalkavan, vefatından önce 16 saat boyunca kız arkadaşıyla sohbet edip alkol aldı. Kalkavan'ın alkol koması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

6 OLMASI GEREKEN METİL ALKOL 72 ÇIKTI

Polis, sahte alkol kullanıp kullanmadığının tespiti için de çalışma başlattı, hastaneden de gerekli raporları aldı. Rıza Kalkavan'ın kanındaki metil alkol oranının 6 değerinin altında olması gerekirken, 72 çıktığı iddia edildi.

Kaynak: Sabah