Sahipli Köpeği Barınağa Göndermek İstiyorlar! Bilirkişi Raporuna Rağmen Mahkemeden Tahliye Kararı

Sokak hayvanlarını ölüme terk edecek olan yasa kamuoyunun ve siyasilerin tüm tepkilerine rağmen Meclis'ten geçti. Tasarının yasalaşmasına tepkiler büyürken Ankara'da skandal bir olay meydana geldi.

Ankara'nın Eryaman ilçesindeki Metro Sitesi'nde yaşayan Melahat Serdar'ın 6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkarıldıktan sonra sahiplendiği Sofya isimli köpek, site yönetimi tarafından hedef alındı. Köpekten şikayetçi olan site yönetimi dava açtı. Sitede hayvan beslenemeyeceğini savunan site yöneticisi, köpeğin tahliyesini istedi. Açılan davalar neticesinde hazırlanan bilirkişi raporunda da köpeğin saldırgan olmadığı vurgulandı.

ÜST MAHKEMEDEN KÖPEK İÇİN TAHLİYE KARARI

BirGün'den Sarya Toprak'ın haberine göre, PETVET sistemine kayıtlı olduğu vurgulanan raporda “saf ırk olmayan bir köpek beslendiği, aşılarının yapıldığı, köpeğin herhangi bir saldırgan tavır içerisinde olmadığı, ülkemizde kanunlarla belirlenen yasaklı ırk listesinde olmayan bir köpek ırkı olduğu” ifade edildi. Ancak, üst mahkeme kararıyla Sofya isimli köpek için geçen hafta pazartesi günü 10 gün içinde tahliye edilmesi gerektiği kaydedildi. Köpeğin tahliye edilmemesi halinde ise icra memurlarının veteriner eşliğinde eve gelerek Sofya’yı barınağa zorla götürüleceklerini vurguladı.

'PARMAK SALLAYIP TEHDİT ETTİ'

Sofya’nın sahibi Melahat Serdar, katliam yasası ortadayken sahipli köpeğin zorla barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösterdi. Site yöneticisinin kapı kapı gezerek imza topladığını anlatan Serdar, yaşadıklarını şöyle ifade etti:

“Sitede kuş, kedi besleyenler var ama sadece biz hedefteyiz. Ortada katliam yasası varken benim köpeğimi barınağa göndermek istiyorlar. Ondan vazgeçmemek için tüm yasal haklarımızı kullanacağız. İstinaf mahkemesine dilekçemizi verdik ancak geçen hafta pazartesi günü icra memurları geldi. Bu ay sonuna kadar Sofya’yı tahliye etmemiz gerektiğini söyledi. Sofya’yı gezdirmeye çıkartmasak kimsenin haberi olmazdı. O kadar sessiz bir köpek. Kimseye bir rahatsızlık vermiyoruz. Yöneticimiz sitede kapı kapı gezerek herkesten bizden şikâyetçi olmalarını istedi. Yönetici, köpek giren eve melek girmez zihniyetinde biri. Kızım Sofya’yı gezdirirken ‘Zinhar yasak’ diyerek parmak sallayıp tehdit bile etti. Bunun adı kötülük.”