Sahilde Korkutan Manzara! Kayalıklarda Erkek Cesedi Bulundu

Rize'de kayalıklar arasında kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılıdı.

Sahilde Korkutan Manzara! Kayalıklarda Erkek Cesedi Bulundu
Rize’nin Pazar ilçesinde sahil kenarında kayalıklar arasında erkek cesedi bulundu. Olay, Güzelyalı mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Denize yakın kayalık bölgede hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
