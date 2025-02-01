Sahibinin Türk Olduğu İddia Edilmişti! Emniyet'ten '9 Ton Kokain'e Suç Duyurusu

Fransız donanmasının Atlas Okyanusu'da 9 ton kokain ile yakaladığı 'HALİÇ-EQUALITY' gemisinin Türk armatöre ait olduğu iddia edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), geminin olaydan 2 ay önce yükü olmadan Türkiye'den ayrıldığını ve Emniyet teşkilatını itham eden paylaşımlara ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sahibinin Türk Olduğu İddia Edilmişti! Emniyet'ten '9 Ton Kokain'e Suç Duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sahibinin Türk olduğu iddia edilen 'IMO.7615749' numarasına sahip geminin 4 Kasım 2024 tarihinde Panama merkezli bir firmaya satıldığı ve o tarihten itibaren gemiye Tanzanya bayrağı çekildiği belirtildi.

İDDİALARI YALANLADI

Geminin, 12 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Tuzla Limanı'ndan Tanzanya bayrağı ile yükü olmadan Cezayir'e varmak üzere ayrıldığı belirtilerek, "Fransız makamlarınca gemiye yapılan operasyon ile uyuşturucu madde 10 Ocak 2025 tarihinde yakalanmıştır. Geminin Tuzla'dan ayrılmasıyla, Fransız makamlarınca uyuşturucu ile yakalanması arasında 2 aylık bir süre bulunduğu resmi kayıtlardan anlaşılmıştır" denildi.

SUÇ DUYURUSU

Operasyon sırasında gemide Türk bayrağı ve Türk mürettebatının bulunmadığı ve geminin mülkiyetinin de Türk vatandaşlarına ait olmadığı vurgulandı.

EGM'den yapılan açıklamada, "Gemide 12 yabancı mürettebatın bulunduğu sabit olmasına rağmen Emniyet teşkilatımız, yapılan sosyal medya paylaşımları ile haksız ve tamamen yalan ithamlarla karşı karşıya bırakılmak istenmiştir. Tamamen gerçekten uzak art niyetli ve somut gerçekliğe uygun olmayan ve milletimize yanlış ve kasıtlı dezenformasyon yaparak algı oluşturmaya çalışan şahıslar hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından dolayı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüz tüm suç türleriyle olduğu gibi uyuşturucu ticaretiyle de mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

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