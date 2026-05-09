SAHA 2026’da 'Halk Günü' Yoğunluğu: Türkiye’nin Gurur Projeleri Vitrine Çıktı! YILDIRIMHAN İlgi Odağı Oldu

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi kümelenmesi olarak gösterilen SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO 2026, İstanbul’da yoğun katılımla kapılarını açtı. Savunma sanayisinin en yeni projelerinin sergilendiği organizasyonda, yerli ve milli teknolojiler büyük ilgi gördü. Fuarın en dikkat çeken sistemi ise Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen kıtalar arası balistik füze YILDIRIMHAN oldu.

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar, 400 bin metrekarelik dev alanıyla şimdiye kadarki en büyük savunma organizasyonlarından biri olarak öne çıktı. Dünyanın dört bir yanından gelen 1700’den fazla firma ile 30 bini aşkın sektör temsilcisi fuarda buluştu.

SAVUNMA SANAYİSİNDE DEV HEDEF

120’den fazla ülkeden katılımın sağlandığı organizasyonda ekonomik hedefler de dikkat çekti. SAHA EXPO 2024’te elde edilen 6,2 milyar dolarlık ihracat başarısının ardından bu yıl hedefin 8 milyar dolar seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Fuar boyunca toplam 203 yeni ürün tanıtılırken, 164 farklı imza töreni gerçekleştirildi.

YILDIRIMHAN FUARIN ODAK NOKTASI OLDU

MSB Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen YILDIRIMHAN kıtalar arası balistik füze sistemi, SAHA EXPO 2026’nın en çok konuşulan projeleri arasında yer aldı. Yaklaşık 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilen sistemin laboratuvar testlerinin tamamlandığı, saha testlerinin ise planlanan süreç doğrultusunda sürdüğü açıklandı.

Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen sıvı yakıt teknolojisine sahip füzenin; yüksek hareket kabiliyeti, uzun süre depolanabilmesi ve düşük sıcaklıklarda çalışabilmesi dikkat çeken özellikleri arasında gösterildi.

YERLİ SAVUNMA DEVLERİ YENİ SİSTEMLERİNİ TANITTI

Fuar kapsamında Türkiye’nin önde gelen savunma şirketleri de yeni teknolojilerini ilk kez sergiledi. Baykar; yapay zeka destekli otonom özellikleriyle dikkat çeken MIZRAK akıllı dolanan mühimmatı ile K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek sistemlerini tanıttı.

ASELSAN, geliştirdiği yeni nesil ürünleri ve güncellenen sistemleri ziyaretçilerin beğenisine sunarken, ROKETSAN ve FNSS tarafından geliştirilen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Platformu da fuarda yoğun ilgi gördü.

STM ise modern savaş alanları için geliştirdiği hava ve deniz platformlarını ilk kez sergiledi. İnsansız deniz araçları ise Ataköy Marina’da ziyaretçilerle buluştu.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Avrupa, ABD ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkeden resmi heyetlerin ve ticari temsilcilerin katıldığı fuarda, 140’tan fazla resmi heyet ile 200’ün üzerinde satın alma heyeti yer aldı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde devam eden organizasyonda vatandaşlar da Türkiye’nin savunma sanayisindeki son teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu.

