Sağlıkta Şiddet Bitmiyor: Rapor Vermeyen Doktorun Diz Kapağını Kırdılar!

Trabzon'da hasta yakınının motosiklet kaskıyla saldırdığı doktorun diz kapağı kırıldı. Saldırıya uğrayan doktor tedavi altına alındı.

Sağlıkta Şiddet Bitmiyor: Rapor Vermeyen Doktorun Diz Kapağını Kırdılar!

Trabzon'da hastanın ve hasta yakınının darbettiği doktor tedavi altına alındı. Dün Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir hasta, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

Hasta ve bir yakını akşam saatlerinde doktordan rapor almak için yeniden hastaneye başvurdu.
Acilde görevli nöbetçi doktor M.Y'nin tıbben gerekli görmeyerek rapor vermediği hasta ile arasında tartışma yaşandı.

AMELİYAT OLACAK

Tartışmanın büyümesiyle doktor M.Y, hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. Hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurduğu doktorun diz kapağı kırıldı. Güvenlik görevlilerinin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta ve hasta yakını etkisiz hale getirildi.

Polis ekiplerine teslim edilen iki kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Meslektaşları tarafından ilk müdahale yapılan M.Y. tedavi altına alındı. Doktor, görev yaptığı hastanede yarın diz kapağından ameliyat olacak.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, doktora saldıran kişileri kınayarak, meslektaşına geçmiş olsun diledi.

Usta, dün akşam saatlerinde Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde tıbben gerekli görülmediği halde bir hastanın istirahat raporu istediğini ifade ederek, "Hastanın istediğinin karşılanmaması nedeniyle hekimimizi darbeden ve diz kapağının kırılmasına neden olan kişiyi kınıyorum. Bu tür olayların olmaması için tüm halkımızın birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor, yapılan saldırının takipçisi olacağımızı belirtiyorum" dedi.

Kaynak: AA

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