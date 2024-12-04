Sağlık Kabininde ‘Sünnet’ Skandalı! Bebeğe İğne Vurdu, Kesti ve Sonra…

Gaziantep’te Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde Celal Özgenç ve eşi, 4 aylık bebeklerini sünnet ettirmek için Özel Şifa-Med sağlık kabinine götürdü.

İddiaya göre, doktor olduğunu öne süren şahıs, bebeğin penisine iğne vurup kesik attı ancak kesme işlemini yapamadı. Aileye ertesi gün bebeği yeniden getirmelerini söyleyen şahıs, ertesi gün bebeği yine sünnet edemedi.

DERİSİ MORARDI, AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ

Bebeğin derisinin morarması ve ağlamalarının artması üzerine aile, durumsa tepki gösterdi. Doktor olduğunu iddia eden şahsın, sünnet yapamayacağını söyleyerek kaçtığı ileri sürüldü.

“DOKTOR OLDUĞUNDAN ŞÜPHE ETTİK”

Korku dolu anları baba Celal Özgenç, yaşadıklarını şöyle anlattı: Doktor oğluma 2-3 tane iğne yapmış ve penise kesik atıp denemesine rağmen sünneti yapamamış. Daha sonra eşime bu çocuğu yarın getirin demiş. Ben de dün eşimle birlikte gittim. Doktor sünnet işlemine başladı, yine iğne yapmaya çalıştı. Ben de 'İğne yapmayın, oğlum yine morarmaya başladı. Çocuk çok kötü oldu' dedim. Doktor da bize, ‘Ben bunu yapamayacağım, 4-5 ay sonra geri getirin' dedi. Biz de bu adamın doktor olduğundan şüphe ettik.

“POLİKLİNİK SAHİBİ 'ŞİKAYETÇİ OLMA' DEDİ”

Aynı şahıstan başka vatandaşların da şikayetçi olduğunu iddia eden baba Özgenç “Oğlumun şu an o bölgesinde morarma var. Benim oğlum ölebilirdi. Poliklinik sahibi 'şikayetçi olma' dedi. Biz oğlumu başka bir hastaneye götürdük. Karakola gidip şikayetçi de olduk” diyerek tepki gösterdi.

Doktor olduğunu iddia eden şahıs hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA