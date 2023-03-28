Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Bu besinleri sahurda yemeyin

Açıklanan bilgilere göre, oruç tutacak olanlar için bu yıl imsak ve iftar arası yaklaşık 15 saat aç kalmaları gerekiyor. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek, yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahurun atlanmaması, oruç olunmayan saat diliminde en az 2 ana öğün ve ara öğünler yapılarak iftarda ağır yemekten kaçınılması gerektiği vurgulandı.