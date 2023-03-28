Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Bu besinleri sahurda yemeyin
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok araştırılan konulardan biri iftarda ve sahurda acıktırmayan ve susatmayan yiyecekler hangileri sorusu oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve sahurda uzak durulması gereken yiyecekleri açıkladı.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, oruç tutan bireylerin uzun süre aç kaldığı ve beslenme düzeninin değiştiği ramazan ayına yönelik sağlıklı ve dengeli beslenme önerilerini açıkladı.
Açıklanan bilgilere göre, oruç tutacak olanlar için bu yıl imsak ve iftar arası yaklaşık 15 saat aç kalmaları gerekiyor. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek, yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahurun atlanmaması, oruç olunmayan saat diliminde en az 2 ana öğün ve ara öğünler yapılarak iftarda ağır yemekten kaçınılması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca; sağlıklı ve dengeli beslenme açısından öğünlerde beş ana besin grubundan yiyeceklerin tüketilmesi gerektiği anlatıldı.
PEKİ SAHURDA NASIL BESLENİLMELİ?
Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler, çiğ sebze-meyve gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı veya çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğünün tercih edilebileceği açıklandı.