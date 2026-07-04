Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı! Esenlik Merkezleri Geliyor

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Sağlık Bakanlığı, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını güçlendirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği" ile Türkiye genelinde Esenlik Merkezleri ve Esenlik Üniteleri kurulmasının önü açıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte tedavi odaklı olmayan; koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri tek çatı altında sunulacak. Amaç, bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini destekleyerek sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak.

ESENLİK MERKEZLERİ FARKLI ALANLARDA HİZMET VERECEK

Yönetmeliğe göre Esenlik Merkezleri ve Üniteleri; konaklama tesisleri, yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile spor kulüplerinde kurulabileceği gibi bağımsız binalarda da faaliyet gösterebilecek. Müstakil hizmet verecek merkezlerin en az 500 metrekare, ünitelerin ise en az 300 metrekare kapalı alana sahip olması gerekecek. Ruhsatlandırma işlemleri il sağlık müdürlükleri tarafından yürütülecek.

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIKLI YAŞAM PROGRAMLARI HAZIRLANACAK

Merkezlerde sunulacak hizmetler tedavi amacı taşımayacak. Bunun yerine bireylerin yaşı, sağlık durumu, yaşam alışkanlıkları ve risk faktörleri dikkate alınarak kişiye özel sağlıklı yaşam programları oluşturulacak. Merkezlerde tam zamanlı hekim görev yapacak ve sağlık personeli kendi yetki alanlarında hizmet sunabilecek.

BİRÇOK FARKLI UYGULAMA AYNI ÇATI ALTINDA

Yeni model kapsamında dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi, egzersiz programları, psikolojik destek, rehabilitasyon hizmetleri, sanat terapileri, hiperbarik oksijen tedavisi, termal sağlık uygulamaları, deniz suyu terapileri, çamur terapisi, tuz terapisi ve geleneksel ile tamamlayıcı tıp uygulamaları gibi birçok hizmet sunulabilecek.

HASTANELERLE KOORDİNELİ ÇALIŞACAKLAR

Esenlik Merkezleri olası acil durumlara karşı hastaneler veya tıp merkezleriyle iş birliği içinde faaliyet gösterecek. Merkezlerde acil müdahale odası bulunacak, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri ise gerektiğinde hizmet alımı yöntemiyle sağlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulamayla birlikte dünyada giderek yaygınlaşan sağlıklı yaş alma (longevity) anlayışını Türkiye'de yaygınlaştırmayı ve sağlık turizmi alanında yeni bir hizmet modeli oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA