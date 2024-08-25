Sağlık Bakanlığı Başka İBB Başka Veri Açıkladı: Batı Nil Virüsünde Gerçek Vaka Sayısı Kaç?

En son 2019 yılında salgın yaratan Batı Nil virüsünden yeni vaka haberleri gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, yeniden salgın tehlikesi oluşturmasıyla gündeme gelen virüsle ilgili geçtiğimiz gün açıklama yayımladı. Bakanlık, Türkiye’de şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının altı olduğunu duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ise kendi tespitlerine göre sadece İstanbul'da 21 Batı Nil virüsü vakası olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı ile İBB'nin çelişen verileri dikkat çekerken, Dr. Önder Yüksel Eryiğit, bugün yaptığı açıklamayla vaka sayısı konusundaki kafa karışıklığını gidermeye çalıştı. Eryiğit, Türkiye’de şu ana kadar Batı Nil virüsü ön tanısı almış 21 kişi olduğunu söyledi.

'BAKANLIĞIN RAKAMI NEYE DAYALI BİLMİYORUZ'

Cumhuriyet’e konuşan Eryiğit, “Bu hastalar henüz tanı almış vakalar değil, ön tanımlı vakalar. Dolayısıyla bunları vaka sayısı olarak dile getirmek yanlış. Bakanlığın verdiği rakam neye dayalı onu henüz bilmiyoruz. Ön tanı, tanıya ancak bu vakaların virolojik olarak ayrıntılı çalışmaları yapıldıktan sonra dönüşebilir. Bu 21 sayısı, sürecin başladığı ağustos ayının başından bu yana ön tanı almış veya şüphelenilmiş vaka sayısı” dedi.

'ŞU AN İÇİN CİDDİ BİR DURUM YOK'

İstanbul’da henüz Batı Nil virüsü ile ilgili ciddi bir durum olmadığını belirten Eryiğit, “Burada önemli olan şey şu, İstanbul’un da dahil olduğu ve göçmen kuşların göç yolları üzerindeki yerleşmelerin dikkatli şekilde taranması ve buradaki gelişmelerin doğru takip edilmesi. 2018’de de İstanbul’da bir vaka tanımlanmıştı. Henüz çok abartılacak durum yok ortada. Şu ana kadar ölümlü vaka da yok” dedi.