Sağlık Bakanı'ndan Helikopter Faciasına İlişkin Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu faciaya ilişkin adli ve idari sürecin devam ettiğini söyledi.

Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı'ndan Helikopter Faciasına İlişkin Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da helikopter kazasının yaşandığı bölgeye ziyarette bulundu. Memişoğlu kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı idari ve adli incelemeleri yapmakta. Bu incelemeler neticesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Allah bizlere böyle bir acı yaşatmasın. Bütün milletimizin başı sağolsun"

Memişoğlu açıklamalarından önce de hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla yaptığı görüşmede telefen numarasını paylaşarak konuya ilişkin çalışmalarına gece-gündüz devam edecekleri sözünü vermişti.

Muğla'da Helikopter Faciası: Hastanenin İçi GörüntülendiMuğla'da Helikopter Faciası: Hastanenin İçi GörüntülendiGüncel
Felaketin Görüntüsü! Muğla'daki Helikopterin Çarpma Anı da Düşme Anı da KameradaFelaketin Görüntüsü! Muğla'daki Helikopterin Çarpma Anı da Düşme Anı da KameradaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Muğla Helikopter Kemal Memişoğlu
Son Güncelleme:
Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor
Kendisinden Haber Alınamıyordu: Aracıyla Dere Yatağında Bulundu Kendisinden Haber Alınamıyordu: Aracıyla Dere Yatağında Bulundu
Otomobil ile Halk Otobüsü Çarpıştı, Yaralılar Var Otomobil ile Halk Otobüsü Çarpıştı, Yaralılar Var
Duşakabin Silikonlarındaki Kararmaları Anında Yok Ediyor! Tek Malzeme Yetiyor Duşakabin Silikonlarındaki Kararmaları Anında Yok Ediyor! Tek Malzeme Yetiyor