Sağanakta Çöken Yola Düşen Otomobil Hasar Aldı

Adana'da etkili olan sağanak sonrasında bir ticari araç çöken yola düştü. Araçta hasar oluştuğu öğrenildi.

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Sağanakta Çöken Yola Düşen Otomobil Hasar Aldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

Murat Özenir yönetimindeki 01 AHV 019 plakalı kargo taşımacılığında kullanılan hafif ticari araç, Güzelyalı Mahallesi'nde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi.

Yolda oluşan çukur nedeniyle araç zarar gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yolu yaya ve araç trafiğine kapatmasının ardından hasar gören araç bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı.

Belediye ekipleri, yolda oluşan çukuru kapatmak için çalışma başlattı. Aracın sürücüsü Murat Özenir, gazetecilere, seyir halindeyken önüne çıkan küçük çukurdan geçmeye çalışırken çukurun giderek genişlemeye başladığını söyledi.

Bu sırada yanında çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Özenir, "Son anda direksiyonu kırarak aracın tamamen çukura düşmesinden kurtulduk. Hala olayın etkisindeyiz." dedi.

Kaynak: AA

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