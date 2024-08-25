Sağanakla Gelen Zincirleme Felaket! İki tır, Yolcu Otobüsü, Beş Otomobil... Ölü ve Yaralılar var

Samsun-Ankara kara yolunda sağanak nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. İki tır, yolcu otobüsü, beş otomobil ve polis aracının karıştığı faciada üç kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.

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Sağanakla Gelen Zincirleme Felaket! İki tır, Yolcu Otobüsü, Beş Otomobil... Ölü ve Yaralılar var

Katliam gibi kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle iki tır, yolcu otobüsü, beş otomobil ve polis aracı zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağanakla Gelen Zincirleme Felaket! İki tır, Yolcu Otobüsü, Beş Otomobil... Ölü ve Yaralılar var - Resim : 1

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk belirlemelere göre kazada üç kişinin öldüğü, altı kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağanakla Gelen Zincirleme Felaket! İki tır, Yolcu Otobüsü, Beş Otomobil... Ölü ve Yaralılar var - Resim : 2

Ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışmalar sürerken, trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaynak: DHA

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