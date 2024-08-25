Sağanakla Gelen Zincirleme Felaket! İki tır, Yolcu Otobüsü, Beş Otomobil... Ölü ve Yaralılar var

Katliam gibi kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle iki tır, yolcu otobüsü, beş otomobil ve polis aracı zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk belirlemelere göre kazada üç kişinin öldüğü, altı kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışmalar sürerken, trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaynak: DHA