Sağanak Yağmur Kırıkkale'de Su Baskınlarına Neden Oldu

Köyde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sel meydana geldi, Ahılı Deresi taştı.

Sel nedeniyle bazı bahçeleri su bastı, dere üzerinde bulunan bazı köprü ve bahçe duvarları yıkıldı.

Yağış sırasında bahçedeki evlerinde mahsur kalan anne ve çocuğu da Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA