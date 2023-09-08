Sağanak yağış fena vuracak: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Yurdun birçok noktasında etkili olan sağanak yağışlar, bazı illerde etkili olmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni günün hava durumu tahminini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre 8 Eylül Cuma günü 11 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.