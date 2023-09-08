Sağanak yağış fena vuracak: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM) yapılan değerlendirmelere göre 11 ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu illerden biri için turuncu, biri için ise sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Yurdun birçok noktasında etkili olan sağanak yağışlar, bazı illerde etkili olmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni günün hava durumu tahminini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre 8 Eylül Cuma günü 11 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
İKİ İL İÇİN ÖZEL UYARI
Ayrıca sağanak yağış beklenen illerden Kütahya için turuncu kodlu, Eskişehir için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLERDE HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?
Gök gürültülü sağanak yağış beklenen illerde en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak:
Yalova: 28
Bursa: 29
Bilecik: 24