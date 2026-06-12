Sadettin Saran'dan Satılık İkinci El Araç İlanı! Kazaya Karıştığı Aracı Satışa Çıkardı

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Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden ve iş insanı Sadettin Saran'ın, bir süre önce trafik kazasına karışan lüks otomobilini bir ikinci el ticaret sitesi üzerinde satışa çıkardı. Yüksek segmentte yer alan aracın satış ilanı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Saran’ın kendi adıyla satışa çıkardığı hasarlı aracın fiyatı dikkat çekti.

ARACINI KENDİ ADIYLA SATIŞA KOYDU

İlanla ilgili en dikkat çekici noktalardan biri, aracın doğrudan Sadettin Saran adına satışa sunulması oldu. İkinci el satış sitelerine getirilen yeni düzenleme nedeniyle Saran'ın aracı bizzat kendi adıyla ilana açtığı öğrenildi.

FİYATI VE HASAR KAYDI DİKKAT ÇEKTİ

Satış ilanında öne çıkan bir diğer detay ise aracın hasar geçmişi oldu. İlanda yer alan bilgilere göre, 13 milyon 250 bin liradan satışa çıkarılan lüks otomobilin 3 milyon liranın üzerinde hasar kaydı bulunuyor. Daha önce trafik kazasına karıştığı bilinen aracın, kapsamlı onarım sürecinin ardından satışa çıkarıldığı tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Saran’ın içinde bulunduğu araç, 31 Mart tarihinde seyir halindeyken Ataşehir’de trafik kazasına karışmıştı. Fenerbahçe’nin o dönem yaptığı açıklamada Saran’ın, araç sürücüsünün ve kazaya karışan diğer araçtakilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi