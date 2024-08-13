Sadece Türkiye’de Yaşanacak Fıkra Gibi Olay: Profesör, Eksi Netle Fizik Bölümüne Yerleşti
Sınav sistemindeki çarpıklığı ve sıkıntıyı göstermek için sınava giren Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, 1,75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti. Vatandaşlar komedi gibi olaya tepki gösterdi.
Üniversitelere geçiş sınavı olan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS tercih sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sayfasından bakılıyor.
Toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın olduğu üniversitelerde 987 bin 388 yerleştirme yapıldığı öğrenildi. Öğrenciler yerleştirme sonuçlarına bakarken, sosyal medyada dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı.
Türkiye’de eğitim kalitesinin giderek düştüğü, eğitim sistemin ise sürekli değiştiği gündeme gelirken, bu kez sınav sistemindeki çarpıklık gündeme geldi.
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sistemdeki çarpıklığı göstermek için YKS'ye girip eski(-) 1,75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleştiğini paylaştı. X’te söz konusu olayın yayılmasının ardından vatandaşlar duruma tepki gösterdi.