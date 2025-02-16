Sadece Türkiye’de Üretiliyor, İzleri Silinmeyen 75 Yıllık Gelenek... Tanesi 3 Bin Lira

Geleneksel Türk kültürünü yaşatmak isteyen 73 yaşındaki Emine Polat’ın sadece Türkiye’de yaptığı kitre bebekler, büyük dikkat çekiyor. Tanesi 3 bin liradan satılan kitle bebekler, nostaljik izler taşıyor. İşte görenleri geçmişe götüren bebeklerin öyküsü…

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Türkiye ilk kez 1950'li yıllarda, ilk kadın sanatçılardan Zehra Müfit tarafından yapılan kitle bebek geleneğini bugün, 73 yaşındaki Emine Polat devam ettiriyor.

El emeğinin hakim olduğu, geleneksel kıyafetlerle süslenen kitle bebekler geven bitkisinden elde edilen kitre ve pamuk birleştirilerek yapılıyor.

Sadece Türkiye’de Üretiliyor, İzleri Silinmeyen 75 Yıllık Gelenek... Tanesi 3 Bin Lira - Resim : 1

39 yaşında bu bekleri yapmaya başladığını belirten, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip bebek sanatçısı Emine Polat, bebeklerin sadece Türkiye’de yapıldığını söyledi.

Sadece Türkiye’de Üretiliyor, İzleri Silinmeyen 75 Yıllık Gelenek... Tanesi 3 Bin Lira - Resim : 2

TANESİ 3 BİN LİRA

Bu sanatın eski kültürlerin unutulmamasını sağladığını ifade eden Polat, bugüne kadar 350’ye yakın bebek yaptığını, bebeklerin değerinin 3 bin lira olduğu açıkladı.

Sadece Türkiye’de Üretiliyor, İzleri Silinmeyen 75 Yıllık Gelenek... Tanesi 3 Bin Lira - Resim : 3

'YÖREMİZİN KIYAFETLERİ'

Halk eğitim merkezlerindeki eğitimlerin de bu kültürel etkinlikleri artırdığına dikkat çeken Polat “Eskiden yöremizde hangi kıyafetler giyiliyorsa, bire bir giydiriliyor. Araştırıyorum, bakıyorum, kaynak buluyorum ya da kişilerden faydalanıyorum” dedi.

Sadece Türkiye’de Üretiliyor, İzleri Silinmeyen 75 Yıllık Gelenek... Tanesi 3 Bin Lira - Resim : 4

Kaynak: DHA

Etiketler
geleneksel Türk kültürü kitle bebek
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