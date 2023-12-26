SADAT'ın kurucusu ihaleye doymuyor: Türkiye Petrolleri'nin 11 milyon TL'lik ihalesi o isme gitti!

Kamu şirketi Türkiye Petrolleri’nin güvenlik ihalesi SADAT’ın kurucusunun şirketine gitti. İhalenin bedeli ise 11 milyon TL oldu.

Gazete Pencere’den Ersan Kınık’ın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 3 Kasım 2023 tarihinde özel güvenlik hizmeti alımı ihalesi düzenledi.

“İstenmeyeni ihaleden eleme aracı” olarak da yorumlanan Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı maddesi 21-B pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye, 3 firma davet edilirken, firmalardan birinin teklifi geçersiz sayıldı. Ekol Grup Koruma Güvenlik isimli şirket ile kamu şirketi TPAO arasında 10 milyon 995 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

Şirket, 5 Şubat 2024 – 4 Kasım 2024 tarihleri arasında 9 ay boyunca Türkiye Petrolleri’ne ait Şırnak’ta bulunan tesislerin güvenliğini alacak.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ihaleyi alan Ekol Grup Koruma isimli şirket, Mehmet Naci Efe tarafından kuruldu. Şirketin kuruluşunda şirket hisselerinin yüzde 60’ına sahip olan Mehmet Naci Efe, aynı zamanda muhalefet tarafından sıklıkla paramiliter bir yapılanma olduğu iddiasıyla gündeme gelen SADAT’ın da kurucu ortakları arasında.

ALDIĞI İHALELERİN BEDELİ 736 MİLYONU GEÇTİ

Mehmet Naci Efe 2019 yılında hisselerini Mehmet Cihan Efe’ye devrederken, şirketin bir diğer ortağı Mehmet Tek ise hisselerini Dilek Tek’e devretti. Menmet Naci Efe ve Mehmet Tek’in ayrıca Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş. isimli bir başka şirketi daha bulunuyor.

Ekol Grup Güvenlik ile Ekol Grup Koruma isimli şirketler, kamu kurumlarından toplam bedeli 736 milyon TL’yi bulan 113 ayrı ihale aldı.

BAKANLIK YALANLADI: İSTİFA ETTİ

Geçen yıl Makine Kimya Endüstrisi’nin ürettiği silahları SADAT’ın yurtdışına sattığını söyleyen Mehmet Naci Efe, MKE ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmış ve devamında Efe, SADAT’ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişti.