Sabıkalı Fabrikada Yine Patlama: Niğde’de Havai Fişek Faciası!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında bir patlama yaşandı. Büyük paniğe yol açan patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamanın şiddetiyle fabrikada görev yapan bazı işçiler yaralandı. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralı işçileri ambulanslarla Bor Devlet Hastanesi ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vali Nedim Akmeşe, patlamada bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da yaralandığını bildirdi.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek" ifadelerini kullandı.

AYNI FABRİKADA İKİNCİ FACİA

Söz konusu tesiste 27 Ocak 2018 tarihinde de benzer bir patlama meydana gelmiş, o dönem yaşanan faciada 2 işçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA-DHA