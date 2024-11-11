Sabıkalı Alt Geçitteki Katliam Gibi Kazada Karar

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Fettahoğlu ve tarafların avukatları katıldı. Son sözü sorulan Fettahoğlu, bilerek suç işlemediğini savunarak, tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fettahoğlu'na "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan takdiri indirim uygulayarak, 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, sanığın sürücü belgesinin 2,5 yıl alınmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Florya istikametinde 34 ER 260 plakalı tırla ilerleyen Mehmet Fettahoğlu'nun, ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren gabari yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarına rağmen Hava Harp Okulu yolundan sağa mecburi yön istikametine girmeyip devam ettiği belirtilmişti.

Dorsesinin sağ üst köşesi Yeşilyurt varyant köprüsüne çarpan tırın çekicisi ve yarı römorkuyla yan yatarak, aynı istikamette seyir halindeki 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildiği bildirilen iddianamede, otomobildeki sürücü Recep Aytekin (44), Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Mehmet Fettahoğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA