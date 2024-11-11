Sabiha Gökçen ve İki Gümrükte Büyük Operasyon: 43 Milyon Liralık Uyuşturucu...

Sabiha Gökçen Havalimanı, Hamzabeyli ve Kapıköy Gümrük sahalarında uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. 3 ayrı operasyonda 43 milyon lira değerinde 81 bin captagon, 17 kilo kokain ve 8 kilo esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

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Sabiha Gökçen ve İki Gümrükte Büyük Operasyon: 43 Milyon Liralık Uyuşturucu...

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kargo bölümüne gelen bir gönderi İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı. Narkotik köpeklerin tepki verdiği kargo gönderisi, X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Kargo içindeki kapı kilitlerinin doğal boşluklarına saklanmış halde uyuşturucu hap tespit edildi. Uyuşturucunun captagon cinsi olduğu belirlendi. Toplamda 81 bin captagon cinsi uyuşturucuya el konuldu.

Sabiha Gökçen ve İki Gümrükte Büyük Operasyon: 43 Milyon Liralık Uyuşturucu... - Resim : 1

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise boş bir şekilde geldiği tespit edilen TIR mercek altına alındı. X-Ray tarama sistemine sevk edilen TIR'da, dorsenin taban kısmına gizlenmiş streç filmlere sarılı halde 15 paket bulundu. Paketlerin içinde 17 kilogram kokain ele geçirildi.

Sabiha Gökçen ve İki Gümrükte Büyük Operasyon: 43 Milyon Liralık Uyuşturucu... - Resim : 2

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda da İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen araç riskli değerlendirilerek incelemeye alındı. X-Ray taramasının ardından hassas burunlu narkotik dedektör köpeğin de kullanıldığı detaylı aramada, 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlık 3 operasyona ilişkin soruşturmaların, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: DHA

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