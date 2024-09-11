Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yolcu Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sabiha Gökçen Havalimanında turistleri karşılama işi yapan iki grup arasında müşteri paylaşımı nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yolcu Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Pendik, Harmandere Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 Eylül Cumartesi günü turist yolcu karşılama işi yapan iki grup arasında yolcu paylaşımı yüzünden kavga çıktı. İki grubun üyeleri durumu konuşmak ve bir anlaşmaya varmak için olay yerinde bir araya geldi. Ancak tartışma karşılıklı silahların çekilmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışma sırasında silahla yaralanan Süleyman Üzümcü hayatını kaybetti. Olayda iki kişi de yaralandı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kısa süre içinde kavgaya karışanları tespit etti. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hastanede tedavileri devam eden iki şüphelinin de gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yolcu Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Resim : 1

Emniyette yapılan sorgularında, şüpheliler, kavgaya karıştıklarını ancak öldürme ve yaralama olaylarını gerçekleştirmediklerini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Çevik Kuvvet Otobüsleriyle geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavileri süren 2 şüphelinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yolcu Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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