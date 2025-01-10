Sabancı'da 22 Yıl Sonra Bir İlk! Resmen Değişiyor
Sakıp Sabancı Müzesi’nde uzun yıllardır süregelen liderlik bayrağı el değiştiriyor. 2003 yılından bu yana müzenin direktörlüğünü üstlenen Dr. Nazan Ölçer, 3 Şubat 2025 tarihi itibarıyla görevini Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahu Antmen’e devredecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Dr. Nazan Ölçer, Sakıp Sabancı’nın sanata olan güçlü vizyonunu hayata geçirerek, SSM’yi Türkiye’nin öncü sanat kurumlarından biri haline getirdi. Liderliği boyunca Picasso, Rodin, Salvador Dalí, Rembrandt, Monet, Ai Weiwei, Anish Kapoor, Marina Abramović, David Hockney ve Georg Baselitz gibi dünya çapında tanınmış sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Bu sergiler, müzenin uluslararası arenada tanınırlığını artırarak önemli bir kültürel platforma dönüşmesini sağladı.
ÇAĞDAŞ BİR MERKEZ HALİNE GELDİ
Dr. Ölçer’in liderliğinde, Sakıp Sabancı Müzesi yalnızca sergilerle değil, her yaş grubuna yönelik öğrenme programları, akademik yayınlar ve çeşitli etkinliklerle de dikkat çekti. Bu süreçte müze, çağdaş müzecilik anlayışını temsil eden bir referans noktası haline geldi. Ölçer’in uluslararası müze camiasındaki saygınlığı ve Sabancı Ailesi’nin desteği, Sakıp Sabancı Müzesi’ni dünya çapında müzelerle iş birliği yapan, sanat ve kültür etkileşiminde öncü bir merkez haline getirdi.
2018 yılından bu yana Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Ahu Antmen, müzenin yeni direktörü olarak göreve başlayacak. Prof. Dr. Antmen, SSM’nin yenilikçi vizyonunu sürdürerek müzeyi gelecekte de ilham verici bir sanat merkezi olarak konumlandırmayı hedefliyor.
AHU ANTMEN KİMDİR?
1971 yılında Mersin’de doğan Prof. Dr. Ahu Antmen Akiska, akademisyen ve köşe yazarı olarak tanınmaktadır. Lisans eğitimini 1989-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlayan Antmen, yüksek lisansını ise 1995 yılında Londra Üniversitesi Goldsmiths Koleji Kültürel Araştırmalar Bölümü’nde gerçekleştirdi.
Doktora çalışmalarını 2002-2005 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamlayarak akademik kariyerine adım atan Antmen, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde profesör olarak görev yaptı.
20. yüzyıl sanatı, sanat eleştirisi ve kuramı, çağdaş sanat pratiği ve çağdaş Türk sanatı gibi alanlarda dersler veren Antmen, sanat tarihi ve eleştiri konularındaki birikimiyle akademik ve sanatsal çalışmalara önemli katkılarda bulunmuştur.