Sabancı'da 22 Yıl Sonra Bir İlk! Resmen Değişiyor

ÇAĞDAŞ BİR MERKEZ HALİNE GELDİ

Dr. Ölçer’in liderliğinde, Sakıp Sabancı Müzesi yalnızca sergilerle değil, her yaş grubuna yönelik öğrenme programları, akademik yayınlar ve çeşitli etkinliklerle de dikkat çekti. Bu süreçte müze, çağdaş müzecilik anlayışını temsil eden bir referans noktası haline geldi. Ölçer’in uluslararası müze camiasındaki saygınlığı ve Sabancı Ailesi’nin desteği, Sakıp Sabancı Müzesi’ni dünya çapında müzelerle iş birliği yapan, sanat ve kültür etkileşiminde öncü bir merkez haline getirdi.