Sabancı Ailesinde Miras Krizi! 200 Milyon Liraya Satıldı... Akbank Hisseleri Davalık Oldu

Türkiye'nin en varlıklı ailelerinden Sabancılar, son günlerde aile içerisinde yaşanan miras krizi ile gündeme gelmeye devam ediyor. İhsan Sabancı'nın kızı Sevgi Sabancı'nın babasının mirasından mahrum bırakıldığını iddia ederek Sabancı ailesine karşı başlattığı hukuk savaşına kardeşi Sevilay Sabancı da katıldı. Sevilay Sabancı, Atlı Köşk'teki yüzde 2.5'luk hissesini 600 milyon TL'ye satarken, miras davasında Akbank'ın milyarlarca dolarlık hisseleri de bulunuyor.

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Sabancı Ailesinde Miras Krizi! 200 Milyon Liraya Satıldı... Akbank Hisseleri Davalık Oldu - Resim: 1

Türkiye'nin en büyük şirketler gruplarından Sabancı Holding, uzun süredir devam eden miras tartışması ile çalkalanıyor.

Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu İhsan Sabancı'nın evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğu Sevgi Sabancı'nın başlattığı hukuk savaşına kardeşleri de katıldı. İçlerinde milyarlarca dolarlık Akbank hisselerinin ve 200 milyon dolar değer biçilen Atlı Köşk'ün de olduğu 8 dava devam ederken, miras tartışmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HİSSELERİNİ 200 MİLYON LİRAYA SATTI

Mahkeme kararıyla Sabancı Holding'in mirasına ortak olan Sevilay Sabancı Çınar, Emirgan'da bulunan, şu anda Sakıp Sabancı Müzesi olarak kullanılan ve 600 milyon dolar değer biçilen Atlı Köşk'teki 1/48 hissesini icra yoluyla 200 milyon liraya sattı.

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