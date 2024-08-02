Sabancı Ailesinde Miras Krizi! 200 Milyon Liraya Satıldı... Akbank Hisseleri Davalık Oldu

Türkiye'nin en büyük şirketler gruplarından Sabancı Holding, uzun süredir devam eden miras tartışması ile çalkalanıyor.



Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu İhsan Sabancı'nın evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğu Sevgi Sabancı'nın başlattığı hukuk savaşına kardeşleri de katıldı. İçlerinde milyarlarca dolarlık Akbank hisselerinin ve 200 milyon dolar değer biçilen Atlı Köşk'ün de olduğu 8 dava devam ederken, miras tartışmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



HİSSELERİNİ 200 MİLYON LİRAYA SATTI



Mahkeme kararıyla Sabancı Holding'in mirasına ortak olan Sevilay Sabancı Çınar, Emirgan'da bulunan, şu anda Sakıp Sabancı Müzesi olarak kullanılan ve 600 milyon dolar değer biçilen Atlı Köşk'teki 1/48 hissesini icra yoluyla 200 milyon liraya sattı.