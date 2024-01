Sabahtan beri erişim sağlanamıyordu: Sahibinden 'ABD'li şirket' iddiasını yalanladı!

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Sahibinden.com'a sabah saatlerinden beri erişilemiyordu. Siteye girmek isteyenler ‘Bu siteye ulaşılamıyor’ uyarısıyla karşı karşıya kalırken, sorunun, ilgili alan adının ABD'li bir firma tarafından satın alındığı iddia edilmişti.

ABD'Lİ ŞİRKET ALDI İDDİALARINA YALANLAMA

Sahibinden'den yapılan açıklamada iddialar yalanlandı. Açıklamada, “Medyada yer alan sahinden.com alan adının başka bir kişi/firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Alan adı hizmet aldığımız firma sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

SAHİBİNDEN: TEKNİK BİR SORUN

Şirketten yapılan ilk açıklamada da "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır” ifadeleri kullanılmıştı.

SAHİBİNDEN.COM ALAN ADINI ABD'Lİ ŞİRKET ALDI İDDİASI

Gelen son bilgiye göre, sahibinden.com domaini için yıllık dönem ödemesinin geciktirilmesiyle, boşa düşen domain’in ABD’li bir şirket tarafından satın alındığı iddia edildi.

ABD’nin Florida eyaletinden bir network şirketi olan Network Solutions LLC, sahibinden.com domain’ini 2025 yılına kadar satın aldı.

Sahibinden.com'a ilişkin bilgiler kontrol edildiğinde de alan adının Network Solutions'a ait olduğu bilgisine ulaşılıyor.

İlgili bilgiler ise şöyle:

"Domain Name: SAHIBINDEN.COM

Registry Domain ID: 16268985_DOMAIN_COM-VRSN

Registrar WHOIS Server: whois.networksolutions.com

Registrar URL: http://networksolutions.com

Updated Date: 2024-01-02T22:24:41Z

Creation Date: 1999-12-30T09:23:08Z

Registry Expiry Date: 2025-12-30T09:23:08Z

Registrar: Network Solutions, LLC

Registrar IANA ID: 2

Registrar Abuse Contact Email: domain.operations@web.com

Registrar Abuse Contact Phone: +1.8777228662

Domain Status: clientHold https://icann.org/epp#clientHold

Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited

Name Server: DNS01.SAHIBINDEN.COM

Name Server: DNS02.SAHIBINDEN.COM

Name Server: DNS03.SAHIBINDEN.COM

Name Server: DNS04.SAHIBINDEN.COM

Name Server: DNS05.SAHIBINDEN.COM

DNSSEC: unsigned

URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/



SH

SAHIBINDEN.COM NEDİR?

sahibinden.com, gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online bir platformdur. Üye olmak ve her kategoride yılda bir ilan paylaşmak ücretsizdir. Bir sonraki ilanı aynı kategoride ve aynı yılda koymak için ücret vermek gerekmektedir.

1990'lı yılların sonlarında Türkiye'deki İnternet girişimciliği henüz gelişmeye başlarken ilanlar geleneksel medyada özellikle de günlük gazeteler gibi mecralarda yayınlanıyordu. Bu dönemde sahibinden.com’un kurucusu ve Aksoy Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Aksoy, 1999 yılında İnternet üzerinden satıcılara görsel unsurlar da içeren detaylı ilan verme olanağı sağlayan, diğer yandan alıcılar için ilanların kolay aranmasını sağlayan bir site fikrini oluşturdu. Sonuç olarak sahibinden.com, 2000 yılında 2.700 ilanla yayın hayatına başladı.

Aralık 2010 itibarıyla, vasıta, cep telefonu, gayrimenkul ve ayakkabı gibi birçok farklı kategoriden oluşan ilan ağında 2.000.000 ilan bulunmaktadır. 2009 yılında Türkiye'deki 5 bölge müdürlüğü olan Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon ve Adana'daki ofisleri açılmıştır. Merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. sahibinden.com hâlen Aksoy Group bünyesindedir.