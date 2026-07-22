Sabahat Akkiraz ve Arif Sağ, CHP ile Yollarını Ayırdı

Özgür Özel'in 'yeni parti' ilanının ardından, eski CHP Milletvekili Sabahat Akkiraz ile usta sanatçı Arif Sağ, parti yönetimini sert sözlerle eleştirerek CHP üyeliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

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Sabahat Akkiraz ve Arif Sağ, CHP ile Yollarını Ayırdı
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Türk halk müziğinin duayen sanatçıları Sabahat Akkiraz ve Arif Sağ, sosyal medya hesaplarından yaptıkları eş zamanlı paylaşımlarla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.

'BUGÜNKÜ YÖNETİMLE YOL YÜRÜMEK İSTEMİYORUM'

Aynı zamanda CHP'nin eski milletvekillerinden olan Sabahat Akkiraz, e-Devlet üzerinden üyelik kaydını sildirdiğini belirterek çok konuşulacak bir veda mesajı yayımladı. Köklü bir CHP geleneklerinden geldiğini vurgulayan Akkiraz, şu ifadeleri kullandı:

"5 nesildir CHP’li bir ailenin CHP milletvekili olmuş üyesiyim. Atatürk’ün partisinin bir üyesi olmaktan da hep onur duydum. Bugün CHP yönetiminde bulunanlarla yol yürümek istemediğimden partimden ağlayarak istifa ediyorum. Cumhuriyet’e, Laikliğe, Altıok’a, Atatürk’ümüzün gösterdiği hedefe aynı kararlıkla bağlı kalmaya devam edecek ve ülkemizin geleceği için 'Yeni bir yol’a düşecek Yeni şeyler söyleyeceğiz. Ne de olsa kışın sonu bahardır.”

ARIF SAĞ DA YOLLARI AYIRDI

Akkiraz'ın ardından Türk halk müziğinin bir diğer simge ismi Arif Sağ da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak CHP üyeliğini resmi olarak sonlandırdığını duyurdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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