Saatlerdir Aranıyordu... Kayıp Kadın Ormanda Bulundu

Bolu'nun Seben ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan bir kadın, ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan kadının, bulunduğu sırada bitkin halde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Saatlerdir Aranıyordu... Kayıp Kadın Ormanda Bulundu

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Gerenözü köyü yaylasında sabah saatlerinde Nilgün Ö.'den (60) haber alamayan eşi Cevdet Ö., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve Bolu Arama Kurtarma Ekibi (BAKE) sevk edildi.

Ekiplerin ormanlık alanda yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, Nilgün Ö. evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, bitkin halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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