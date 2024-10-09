Saatler Kaldı, Açılışı Yapılacak

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun “Bakırköy kültür ve sanatın merkezi olacak” söylemi doğrultusunda ilk kapsamlı çalışma Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sadece Bakırköy’ün değil, İstanbul’un da en önemli kültür sanat noktalarından biri olan merkez, sahnesinden bahçesine kadar yenilenerek hak ettiği değere kavuşturuldu. Yenileme çalışmaları kapsamında ekipler sanat merkezinde sahneden aydınlatma sistemine, ortak kullanım alanlarından peyzaj düzenlemesine kadar birçok noktanın bakım, onarım ve tadilatını yaptı.

Sanatseverlerin heyecanla beklediği Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi kapılarını, adını aldığı dünyaca ünlü operacının 96. doğum yıl dönümünde özel bir programla açacak. 10 Ekim günü saat 20.00’de gerçekleşecek olan açılış programında, şefliğini Alessandro Cedrone’nin, solistliğini Ezgi Karakaya’nın yaptığı Orkestra Symphonista performansı ile Bakırköylüler keyifli bir akşam yaşayacak.

Kaynak: İHA