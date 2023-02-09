"Saat 22'de burada buluşalım" demişti; Kılıçdaroğlu video paylaştı

CHP lideri saat 22.00'yi işaret etti, vatandaşları Twitter'a davet etti.

Son Güncelleme:
"Saat 22'de burada buluşalım" demişti; Kılıçdaroğlu video paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından seslenerek vatandaşları saat 22.00'de Twitter'a davet etti. Kılıçdaroğlu mesajında "Saat 22:00’de burada buluşalım" dedi. 

Düzce Depremi Analiz Raporu'nu okuyan Kılıçdaroğlu, "AFAD orada koordinasyon sağlayamadık, toplanma alanı yoktu, koordinasyon biri oluşturulamadı, yemek dağıtımı yapılamadı, zarar tespit ekibi kuramadık, inşaat mühendislerine yerine öğretmen ve imamlardan ekip kurduk, diyor. AFAD kendi röntgenini çekmiş Şimdi ben bunları görmeyeyim mi? Nasıl susayım" dedi. 

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, senin sonuna kadar müdahale edeceğiz. Bizim de kader planımızda bu varmış" diye konuştu. 

Son Güncelleme:
İnsan sarrafı 3 burç! Gözlerinden hiç bir şey kaçmaz. Bir bakışta tanırlar İnsan sarrafı 3 burç! Gözlerinden hiç bir şey kaçmaz. Bir bakışta tanırlar
TTB'nin dört yazısına Sağlık Bakanlığı sessiz: 'Gönüllü ekiplerimiz hazır, yanıt bekliyoruz' TTB'nin dört yazısına Sağlık Bakanlığı sessiz: 'Gönüllü ekiplerimiz hazır, yanıt bekliyoruz'
Hatay'da anne ve 4 yaşındaki kızı 86 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı Hatay'da anne ve 4 yaşındaki kızı 86 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin' Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin'
Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak! Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak!