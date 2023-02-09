"Saat 22'de burada buluşalım" demişti; Kılıçdaroğlu video paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından seslenerek vatandaşları saat 22.00'de Twitter'a davet etti. Kılıçdaroğlu mesajında "Saat 22:00’de burada buluşalım" dedi.

Düzce Depremi Analiz Raporu'nu okuyan Kılıçdaroğlu, "AFAD orada koordinasyon sağlayamadık, toplanma alanı yoktu, koordinasyon biri oluşturulamadı, yemek dağıtımı yapılamadı, zarar tespit ekibi kuramadık, inşaat mühendislerine yerine öğretmen ve imamlardan ekip kurduk, diyor. AFAD kendi röntgenini çekmiş Şimdi ben bunları görmeyeyim mi? Nasıl susayım" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, senin sonuna kadar müdahale edeceğiz. Bizim de kader planımızda bu varmış" diye konuştu.