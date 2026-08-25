Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü! Ayvacık’ta Yangın Seferberliği
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Dibekli köyünde çıkan tarım ve mera yangını, rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin kontrol altına alınması amacıyla bölgeye 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz ve 145 personelden oluşan dev bir söndürme filosu sevk edildiği.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, güne dumanların gökyüzünü kapladığı bir yangın haberiyle uyandı. İlçeye bağlı Dibekli köyü yakınlarında saat 12.00 sıralarında tarım arazisi ile meralık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
HAVADAN VE KARADAN DEV FİLO SEFERBER EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayvacık ilçesi Dibekli köyünde ziraat-mera alanında başlayan yangına; 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye, 2 dozer, 145 personel ile etkili bir şekilde müdahale edilmektedir. Yangın riskinin devam ettiğini unutmayalım. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ateşe sebep olacak davranışlardan kaçınalım" dedi.
Kaynak: DHA