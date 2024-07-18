Rüya Polat'ın Ailesi Her Şey Bitti Sanıyordu... Yargıtay'dan 8 Yıl Sonra Gelen Adalet!

Cezasızlık ve ceza indirimi gibi politikalar nedeniyle Türkiye'de giderek artan kadın cinayetleriyle ilgili Yargıtay'dan önemli bir karar geldi. Sekiz yıl önce meydana gelen Rüya Polat cinayetinde baş şüpheli eş için karar verildi.

İzmir'in Buca ilçesindeki evinde Rüya Polat, 9 Nisan 2016'da 28 yerinden bıçaklanmış halde bulunurken, cinayet suçundan cezaevinde olan ve olay tarihinde izinle dışarı çıkan eşi A.P. gözaltına alındı. Eşinin öldürülmesiyle bir ilgisinin bulunmadığını iddia eden A.P. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıp "nitelikli kasten öldürme" suçundan açılan davada 10. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandı.

AĞIR CEZA: ÖLDÜRMESİNİ GEREKTİRECEK BİR NEDEN YOK

Mahkeme, yargılama sonrası yaptığı değerlendirmede sanık aleyhine görülen delillerin aydınlatılmış olduğu, sanığın suçu işlediğine ilişkin şüpheden öte mahkumiyete yeterli ve inandırıcı delil bulunamadığını bildirip kararında şu ifadeleri kullandı:

"Olay öncesi maktulle sanığın birbirlerine sevgi içerikli mesajlar göndermeleri, maktulle sanık arasında öldürmeyi gerektirir bir neden bulunmaması, olayın öncesindeki gece maktulle sanığın birlikte eğlenceye gitmiş olmaları, olay sabahı sanığın hastalanan maktulü hastaneye götürdükten sonra maktulle sanığın birbiriyle samimi şekilde eve dönmüş olmaları, ölüm olayının sanığın evden ayrıldığı saatten önce gerçekleştiğinin tespit edilememiş olması hususları dikkate alınarak sanığın müsnet suçtan beraatine karar verilmiştir."

KARAR YARGITAY'A TAŞINDI

Maktulün ailesi ise olayı istinafa taşırken, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi kararı hukuku uygun buldu. Ancak savcı ile aile, bu kararı Yargıtay'a taşıdı. Öte yandan, Polat'ın annesinin de 28 yıl önce bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

YARGITAY'DAN TEMYİZ BAŞVURUSUNA ONAY

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2016 yılında Rüya Polat'ın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin yargılanan sanık koca A.P. hakkında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinin delil yetersizliği nedeniyle verdiği beraat kararına ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti.

'SUÇ SABİT, BERAAT HUKUKA AYKIRI'

Kararda evdeki televizyonda takılı hard diskte maktulün eski erkek arkadaşına ait samimi fotoğrafların bulunduğuna işaret edilerek sanığın bu kişiyi daha önce tehdit ettiğine yer verildi. Maktulün kimseyle bir husumetinin tespit edilmediğine de değinilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın olay günü televizyona takılı olan hard diskte maktulün eski sevgilisine ait fotoğrafları görüp kıskançlık krizine girmesi veya varlıklı olan maktulün mirasını alabilmek için önce maktulün yüzüne yastıkla bastırarak boğduğu ve daha sonra 28 yerinden bıçakladığı, olaya hırsızlık süsü vermek için evin her tarafını karıştırdığı ve suçta kullandığı bıçağı bir poşete koyarak televizyon ve lambaları açık bırakarak panikle evden çıktığı, evden çıkmadan önce olayın heyecanıyla büyük tuvaletini altına kaçırdığı, iç çamaşırını bir poşete koyarak pencereden aşağı attığı, feribottayken suçta kullandığı suç aletini denize attığı, ailesinin yanında bir süre vakit geçirdikten sonra delil oluşturmak için eşine mesaj attığı ve yine tanık yaratmak için eve çilingir çağırdığı sabit olmakla, sanığın üzerine atılı nitelikli kasten öldürme suçundan mahkumiyeti yerine, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesi, hukuka aykırı bulunmuştur."

Daire, iki üyenin karşı görüşüne rağmen üç üyenin kararıyla sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği yönünde hükümde bulunarak kararı bozdu.

Kaynak: AA