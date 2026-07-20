Rusya'da Dron Saldırısına Uğrayan Gemi İstanbul Açıklarında Demir Attı: Bir Ölünün Olduğu Olayla İlgili Başsavcılık Harekete Geçti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya karasularında dron saldırısına uğrayan Panama bandıralı ASOMATOS isimli ticari gemiye ilişkin soruşturma başlattı.

Saldırıda gemi personelinden bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye karasularına girerek Sarıyer açıklarına demirleyen gemide olay yeri inceleme ve delil toplama çalışmaları başlatıldı.

GEMİ İSTANBUL AÇIKLARINDA DEMİR ATTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ASOMATOS isimli ticari gemi 16 Temmuz 2026 tarihinde Rusya Devleti karasularında çok sayıda dron saldırısına maruz kaldı. Saldırının ardından seyrine devam eden gemi, 17 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti karasularına girerek Sarıyer Kısırkaya Plajı'nın yaklaşık 3 deniz mili açığında demirledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, saldırıda gemi personelinden bir kişinin hayatını kaybettiğini Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmesi üzerine adli soruşturma başlatıldı.

SAVCI VE OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ GEMİYE ÇIKTI

Başsavcılık, yaşamını yitiren ve Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu değerlendirilen gemi personelinin naaşı üzerinde ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin yapılması ile gemide olay yeri inceleme ve delil tespit çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibini deniz yoluyla gemiye gönderdi.

GEMİDE 24 PERSONEL OLDUĞU BELİRLENDİ

İlk belirlemelere göre gemide toplam 24 personel bulunuyordu. Bunların 3'ünün Rus liman görevlisi, 3'ünün Yunanistan, 4'ünün Mısır ve 14'ünün Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bildirildi.

Ayrıca geminin 4 bin 751 metrik ton buğday taşıdığı ve makine sistemlerinde herhangi bir arıza bulunmadığı ifade edildi.

ÜÇ AYRI DRONUN HEDEFİ OLDU

Başsavcılığın aktardığı ilk bilgilere göre gemi, Rusya'nın Kavkaz Bölgesi açıklarında yükleme sırası beklediği sırada 17 Temmuz saat 00.30'dan itibaren peş peşe dron saldırılarına hedef oldu.

İlk dronun geminin sancak tarafına isabet ettiği, ikinci dronun baca ile güverteye çarparak sancak tarafındaki yaşam mahallinde hasara yol açtığı, üçüncü dronun ise geminin 3 numaralı vincine isabet ettiği belirtildi.

Saldırıların ardından geminin, Kavkaz Trafik Kontrol Merkezi'nin yönlendirmesiyle güneye doğru seyrine devam ettiği ifade edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin gemideki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, olaya ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi