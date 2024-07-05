Rusya Donetsk'i vurdu: 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Rusya Donetsk'i vurdu: 6 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Arşiv

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Donestk bölgesinde yer alan Selydove şehrinde düzenlediği saldırıda 5 kişi, Volnovakha kentinde düzenlediği saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'nın doğusuna saldırdı. Donetsk bölgesinde yer alan Selydove şehrinde güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, en az 8 kişi de yaralandı.

Donetsk Bölgesi Valisi Vadym Filashkin yaptığı açıklamada, “Donetsk bölgesinde tüm kasabalar ve köyler her zaman düşman saldırılarının tehdidi altındadır” dedi.

Filashkin saldırıda 15 özel konut ile 21 araç, 4 dükkan ve 1 sanayi tesisinin hasar gördüğünü aktardı.

VOLNOVAKHA'DA 1 ÖLÜ

Filashkin ayrıca, Rusların Donetsk bölgesindeki Volnovakha kentinde yer alan Komar köyüne 3 güdümlü bomba ile saldırdığını ve 1 kişinin ölümüne, 20 kişinin ise yaralanmasına neden olduğunu bildirdi. Filashkin saldırıda, 13 özel konut ile 4 dükkan, 2 apartman, 2 altyapı tesisi ve 1 idari binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA

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