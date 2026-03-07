'Rüşvet Karşılığında Nikah' Soruşturmasında 6 Tutuklama

Kırklareli'de rüşvet karşılığında usulsüz nikah işlemi gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklandı.

Kırklareli Belediyesi nikah dairesinde yabancı uyruklu kişilerin evlilik işlemlerini rüşvet karşılığı mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği iddiaları sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 28 Şubat'ta aralarında nikah memuru A.A.'nın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; nikah memuru A.A.'nin evinde 41 bin lira, 900 dolar ve 100 avro ele geçirildi. Soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha yakalandı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sırasında 7'si serbest bırakıldı, 10'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden nikah memuru A.A ile D.Ş., S.U., M.E., Ş.A. ve Y.A., tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

