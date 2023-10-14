Rus diplomat İstanbul'da kaldığı otelde ölü bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Nikolai Kpbrinets, toplantı için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti. Kpbrinets, kaldığı otelde ölü olarak bulundu.

Rus diplomat İstanbul'da kaldığı otelde ölü bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı görevlisi, toplantı için geldiği İstanbul'da kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Beyoğlu ilçesinin Asmalımescit Mahallesi'ndeki bir otelden ''şüpheli ölüm'' ihbarında bulunulması üzerine polis ekipleri adrese gitti.

Otel görevlileri polise, müşterilerden Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda genel müdür olarak görev yapan Nikolai Kpbrinets'e (62) Rus görevlilerin ulaşamaması üzerine otele gelen Rus konsolosluk personeli ile iki otel çalışanının yedek anahtarla odaya girdiğini ve Kpbrinets'i hareketsiz halde yatarken bulduklarını anlattı.

Otele çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir toplantıya katılmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenilen Kpbrinets'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. İncelemelerin ardından Kpbrinets'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor
ATV'deki sevilen dizide ayrılık! Apar topar ekrandan uzaklaştı ATV'deki sevilen dizide ayrılık! Apar topar ekrandan uzaklaştı
Atakum Belediye Başkanı Deveci'den Marina tepkisi: 'Yapmayın, Atakum'a kıymayın' Atakum Belediye Başkanı Deveci'den Marina tepkisi: 'Yapmayın, Atakum'a kıymayın'
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da
ÇOK OKUNANLAR
Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor
Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı! Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı!
Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak! Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak!
Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu
Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum! Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum!