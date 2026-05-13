Ruhi Çenet Hatanvirüs Pozitif mi? Test Sonuçları Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MV Hondius isimli gemide, üç kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Arjantin'den Batı Afrika’da yer alan Cabo Verde'ye giden gemide,YouTuber Ruhi Çenet'in de bulunduğu ortaya çıkmıştı. Belgesel çekimi için seyahat eden Çenet, yolculuğun 24'üncü gününde gemiden ayrıldığını açıklamıştı.

'UCUZ KURTULDUM" DEMİŞTİ

YouTube'da 18 milyon takipçisi bulunan Çenet, sağlık durumu hakkında da bilgi vererek, "Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım" demişti.

TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Ruhi Çenet, yaptığı son paylaşımla Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan kan, idrar ve tükürük testlerinin negatif çıktığını ve karantina sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Çenet, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kan, idrar ve tükürük testlerimin sonuçları negatiftir. Düğüne katıldığım tarih 2 Mayıs'tı. Gemideki durumdan ise ilk kez 3 Mayıs'ta, hâlâ gemide bulunan bir arkadaşımın bana attığı WhatsApp mesajıyla haberdar oldum. Yani bu riski, düğüne katıldıktan bir gün sonra öğrendim. Bilinen bir riski ihlal etmedim ve durumu öğrenir öğrenmez gerekli süreci başlattım. Bu gemiye bir sağlık krizi aramak için binmedim. Amacım, dünyanın ulaşılması en zor adası olan Tristan da Cunha hakkında bir belgesel çekmekti. Hiçbir zaman 'Yeni bir pandemi geliyor, dünya yeniden evlere kapanacak' gibi bir açıklama yapmadım. Sadece bu gemide yaşadığım süreci ve Sağlık Bakanlığımız tarafından netleştirilen bilgi akışını paylaştım" sözleriyle durumuna dair son gelişmeleri paylaştı.

TÜRKİYE DÖNÜŞÜ DÜĞÜNE KATILMASI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ölümlerin ve karantina sürecinin yaşandığı gemiden Türkiye'ye dönen Ruhi Çenet'in, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir düğüne katıldığı ortaya çıkmıştı. Düğünden fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından yoğun tepki toplayan Çenet, "Fotoğraflar, sanki 2 Mayıs'tan sonra çekilmiş gibi lanse ediliyor. Düğüne katıldığım tarihte hantavirüs vakaları henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı. Bilgi paylaşılır paylaşılmaz, her ihtimale karşı kendimi karantinaya aldım. Şu an için herhangi bir semptom göstermiyorum" ifadeleriyle kendini savunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi