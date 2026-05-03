RTÜK'ten Bosch'un Anneler Günü Reklamına İnceleme

Bosch Türkiye’nin Anneler Günü kapsamında yayımladığı reklam filmi tepkilere neden oldu. Reklam filminde 'Tam bi' anne hikayesi' başlılığıyla yayınlanan reklamda, iki kadın arasında geçen diyalogda annelik üzerine konuşulduğu izlenimi oluşurken reklamın sonunda kadınların evcil hayvanlardan söz ettiği anlaşılmıştı. Bosh tepkilerin ardından paylaşımını geri çekerken RTÜK söz konusu reklamı için inceleme başlattı.

Son Güncelleme:
RTÜK'ten Bosch'un Anneler Günü Reklamına İnceleme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bosch Türkiye’nin Anneler Günü kapsamında yayımladığı reklam filmi tepkilere neden oldu. Reklam filminde 'Tam bi' anne hikayesi' başlılığıyla yayınlanan reklamda, iki kadın arasında geçen diyalogda annelik üzerine konuşulduğu izlenimi oluşurken reklamın sonunda kadınların evcil hayvanlardan söz ettiği anlaşılmıştı.

Bosh tepkilerin ardından paylaşımı kaldırırken Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti. Bosch’un Anneler Günü reklamı için inceleme başlatıldı.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in açıklaması şöyle oldu:

"Anne sevgisi; insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağdır. Kâinattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok.

'ANNELİK BİR REKLAM DİLİ DEĞİLDİR'

Ancak anne–evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin; ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez. Annelik; bir metafor, bir reklam dili ya da bir iletişim kurgusu değildir. Annelik; bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağdır.

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI BİR ANLATIDIR'

Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım; ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir.

'ANNELİK REKLAMLA TANIMLANMAZ'

Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz. Çünkü annelik; reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur.

Cumhurbaşkanımızın “Nüfus ve Aile On Yılı” ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

'ÜST KURULUMUZCA İNCELEME BAŞLATILDI'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
RTÜK
Son Güncelleme:
Dört Katlı Binaya Yıldırım Düştü Dört Katlı Binaya Yıldırım Düştü
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
'Süper Hücre' Gaziantep ve Şanlıurfa'yı Yıktı Geçti: 1 Ölü Çok Sayıda Yaralı 'Süper Hücre' Gaziantep ve Şanlıurfa'yı Yıktı Geçti: 1 Ölü Çok Sayıda Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Gözyaşları Sel Oldu, Almina'ya Veda... 'Cennet Kuşum Güle Güle' Gözyaşları Sel Oldu, Almina'ya Veda... 'Cennet Kuşum Güle Güle'
Malatya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi
Şişli'de Vahşetin Perde Arkası: Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti! Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti!
Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti
Güneyde Hızlı Tren Devrimi: 6,5 Saatlik Yol 2 Saate Düşüyor Güneyde Hızlı Tren Devrimi: 6,5 Saatlik Yol 2 Saate Düşüyor