RTÜK'ten Bosch'un Anneler Günü Reklamına İnceleme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bosch Türkiye’nin Anneler Günü kapsamında yayımladığı reklam filmi tepkilere neden oldu. Reklam filminde 'Tam bi' anne hikayesi' başlılığıyla yayınlanan reklamda, iki kadın arasında geçen diyalogda annelik üzerine konuşulduğu izlenimi oluşurken reklamın sonunda kadınların evcil hayvanlardan söz ettiği anlaşılmıştı.

Bosh tepkilerin ardından paylaşımı kaldırırken Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti. Bosch’un Anneler Günü reklamı için inceleme başlatıldı.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in açıklaması şöyle oldu:

"Anne sevgisi; insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağdır. Kâinattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok.

'ANNELİK BİR REKLAM DİLİ DEĞİLDİR'

Ancak anne–evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin; ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez. Annelik; bir metafor, bir reklam dili ya da bir iletişim kurgusu değildir. Annelik; bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağdır.

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI BİR ANLATIDIR'

Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım; ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir.

'ANNELİK REKLAMLA TANIMLANMAZ'

Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz. Çünkü annelik; reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur.

Cumhurbaşkanımızın “Nüfus ve Aile On Yılı” ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

'ÜST KURULUMUZCA İNCELEME BAŞLATILDI'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi