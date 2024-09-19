Rötar Yapan Uçakta, Hostes Türkü Söyledi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle rötar yapan uçakta, yolcuları sakinleştirmek isteyen hostes, bir anda türkü söylemeye başladı. Yolcuların da hostese eşlik etmesiyle birlikte, keyifli görüntü ortaya çıktı.

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Rötar Yapan Uçakta, Hostes Türkü Söyledi

Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle rötar yapan uçakta hostesin kriz yönetimi beğeni topladı.

Rötar sebebiyle gerginleşen yolcuları sakinleştirmek isteyen hostes, bir anda türkü söylemeye başladı.

Mikrofonu eline alarak türkü söylemeye başlayan hostes, başta ne olduğunu anlayamayan yolcuları gülümsetti.

Kısa süre sonra yolcular da hostese eşlik ederek kabin içinde keyifli bir görüntü oluşturdu.

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