Rötar Yapan Uçakta, Hostes Türkü Söyledi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle rötar yapan uçakta, yolcuları sakinleştirmek isteyen hostes, bir anda türkü söylemeye başladı. Yolcuların da hostese eşlik etmesiyle birlikte, keyifli görüntü ortaya çıktı.
Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle rötar yapan uçakta hostesin kriz yönetimi beğeni topladı.
Rötar sebebiyle gerginleşen yolcuları sakinleştirmek isteyen hostes, bir anda türkü söylemeye başladı.
Mikrofonu eline alarak türkü söylemeye başlayan hostes, başta ne olduğunu anlayamayan yolcuları gülümsetti.
Kısa süre sonra yolcular da hostese eşlik ederek kabin içinde keyifli bir görüntü oluşturdu.
Uçak, Hava Muhalefeti Nedeniyle Rötar Yaptı— Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 19, 2024
📌 Yolcuları Rahatlatmak İsteyen Hostes, Bir Anda Türkü Söylemeye Başladı
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