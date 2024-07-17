Rönesans Rezidans Davasında Şoke Eden Olay: Mahkemede Kalp Krizi Geçirdi

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans davasında tutuklu sanık Bülent Seküçoğlu, duruşmada kalp krizi geçirdi. Seküçoğlu ambulansla hastaneye kaldırılırken, duruşmaya ara verildi.

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Rönesans Rezidans Davasında Şoke Eden Olay: Mahkemede Kalp Krizi Geçirdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da büyük yıkım yaşayan binalardan biri de Rönesans Rezidans oldu. Rezidansta Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya’nın da aralarında olduğu 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan tutuklandı. Yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K., inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Firar eden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Haklarında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenen 4’ü tutuklu, 1’i firari, 8 sanığın yargılanmasına Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanıklar ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun savunmasını yaptığı sırada şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu kalp krizi geçirip, yere yığıldı. Duruşma salonuna çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Seküçoğlu'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Duruşmaya ara verildi.

Kaynak: DHA

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