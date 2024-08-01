Roma İmparatorluğu Döneminden Beri Yaşıyor: Türkiye’nin En Yaşlı Ağacı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, tescili yapılan anıt ağaçların tanıtımı ve korunması amacıyla başlatılan proje kapsamında kurulan internet sitesine göre, Türkiye'nin en yaşlı ağacı 4 bin 119 yaşındaki Zonguldak'taki porsuk ağacı. Tunç Çağı'ndan beri yaşayan porsuk ağacının, zarar görmediği sürece 4 bin yıl daha yaşayabileceği kaydedildi. En uzun ağaç Gümüşhane'deki 55 metrelik göknar, en geniş gövde çaplısı ise Kastamonu'daki 880 santimetrelik doğu çınarı oldu.

Binlerce yıllık yaşa sahip, kanunla koruma altındaki anıt ağaçların tanıtımı ve korunması amacıyla başlatılan proje kapsamında kurulan anitagaclar.gov.tr internet sitesinde, Türkiye genelindeki tescilli 10 bini aşkın anıt ağaçtan 883'üne yer verildi. Sitede il, ilçe, yaşı, boyu, gövde ve tepe çapı verileri bulunan asırlık ağaçların, tarihi öyküleri de anlatılıyor.