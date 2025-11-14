Rojin Kabaiş’in Ölümünde Karanlık Detay: Yeni Delil Tüm Soruşturmayı Değiştirdi! Babası İlk Kez Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Rojin, okula başladıktan sadece üç gün sonra, 27 Eylül akşamı Van Gölü sahilinde kaybolmuş; 18 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine 15 Ekim’de, kaybolduğu yerden 24 kilometre uzaklıktaki Mollakasım Köyü Sahili’nde ulaşılmıştı.

Olayın ardından emniyet birimleri “intihar” ihtimali üzerinde dururken, acılı baba Nizamettin Kabaiş bu iddiayı reddetmiş, kızının hayalleri olan genç bir üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek adalet mücadelesi başlatmıştı.

‘ÖLÜME SEBEBİYET VEREN İHMALDİR’

Rojin’in kaybolduğu gece yurttan geç haber verildiğini vurgulayan baba Kabaiş, hem üniversite yönetiminin hem de yurdun ciddi ihmal içinde olduğunu savundu. “Cuma akşamı kayboluyor, bizi Cumartesi öğleye doğru arıyorlar. Bu ihmaldir. Ölüme sebebiyet veren ihmaldir.” dedi. Yurt ve üniversite yönetiminden hiç kimsenin görevden uzaklaştırılmadığını belirten baba, her iki kurumdan da tekrar şikayetçi olduklarını söyledi.

‘BU BİR CİNAYETTİR’

Rojin’in vücudunda tespit edilen iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin ardından baba Kabaiş, yeni adli tıp raporunun da geldiğini açıkladı. “Bu DNA’lar ikinci raporda da tespit edildi. Artık bir bulaş değil. Bu bir cinayettir.” ifadelerini kullandı.

Baba Kabaiş, Rojin’in telefonla oda arkadaşıyla görüşmeye çalıştığını ancak yurt görevlilerinin buna engel olduğunu da öne sürdü.

TEHDİT MESAJLARI ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte tehdit mesajları almaya başladığını ifade eden baba Kabaiş, farklı yabancı numaralardan kendisine ölüm tehdidi gönderildiğini söyledi.

Mesajlardan birinde “Rojin'in ölümünden bizim parmağımız vardır” ifadelerinin yer aldığını belirterek korkmadığını ve adalet arayışından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

SIR ÖLÜMDE YENİ DELİL ORTAYA ÇIKTI

Baba Kabaiş, soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni bir detayı da ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Rojin’in atletinde bulunan kan izinin başka bir kadına ait olduğunu savcılıktan öğrendiğini belirterek, “O kadın kimdir, neyi nesidir? Belki aracı oldu, belki Rojin’i bir yere götürdüler. Bunun ortaya çıkması lazım” açıklamasında bulundu.

‘ARTIK BÜYÜKLERİN DE EL ATMASI GEREKİYOR’

Kızının ölümünün aydınlatılması için yetkililere çağrı yapan Nizamettin Kabaiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek,

“Bu dosyanın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Artık büyüklerin de el atması gerekiyor.” dedi.

