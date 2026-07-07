Rojin Kabaiş'in Ölümünde 15 Dakikalık Sır! Aydınlatabilmek İçin Savcılık Özel Ekip Kurdu

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Rojin Kabaiş dosyasının aydınlatılması kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bir ekip oluşturuldu.

15 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILACAK

Soruşturma çerçevesince şimdiye kadar 400’ün üzerinde DNA incelemesi yapılırken, ekibin Rojin’in kameralara yansıyan ve karartıldığı iddia edilen 15 dakikalık görüntüsünü çözmek için çalışma yürüteceği öğrenildi.

'ADALET BAKANLIĞI BİZE BÜYÜK UMUT VERDİ'

Türkiye Gazetesi'ne konuşan acılı baba Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanlığının yürüttüğü çalışmalardan umutlu olduklarını söyleyerek “Adalet Bakanlığı bize büyük bir umut verdi. Çalışmalar sürüyor. Kamera kaydının bilerek karartıldığını düşünüyorum. O kaydın çözülmesi soruşturma açısından çok önemli. Bu bir cinayet ve mutlaka aydınlatılacak. Gereği neyse yapılıyor. Adalet Bakanlığı dosya için bir cihaz gönderdi. Cihaz baz sinyallerini değerlendirecek, hangi güzergâhta, kimlerle sinyal verdiği tespit edilecek” dedi.

REKTÖR VE YURT YÖNETİMİNE SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Rektör ve yurdun güvenlik amirlerinden şüphelendiğini bir kez daha dile getiren Kabaiş, Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen “soruşturma izni verilmemesi” kararının Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını belirterek, yurt ve üniversite yönetimi hakkında soruşturma başlatılması yolunun açıldığını ifade etti.

'OLAYIN CİNAYET OLDUĞU NETTİR'

Öte yandan, ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Olayın cinayet olduğu nettir. Kanaatimiz şudur: Rojin, telefonunun bulunduğu Bardakçı köyü sınırına çağrılmış. Kaçırıldıktan veya öldürüldükten sonra araçla Mollakasım Köyü yakınlarına götürülmüş, cesedi bir tekneye konularak Van Gölü’ne atılmış. Rojin’in cesedinin, bulunmasından birkaç gün önce göle atılmış olma ihtimali oldukça yüksek."

Kaynak: Türkiye Gazetesi